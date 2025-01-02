02 января 2025

Шествие бандеровцев на Украине назвали позором

Рогов: Факельное шествие бандеровцев на Украине — позор Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Сторонники Степана Бандеры вышли на шествие в честь его дня рождения
Сторонники Степана Бандеры вышли на шествие в честь его дня рождения Фото:

Факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) во Львове стало позором Запада. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Страны, оказывающие значительную финансовую поддержку Киеву, предпочитают закрывать глаза на героизацию личностей, сотрудничавших с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Факельное шествие — это позор для западных стран», — заявил Рогов РИА Новости. 

Особое внимание Рогов обратил на то, что современные украинские власти открыто демонстрируют поддержку подобным мероприятиям. Примечательно, что празднование не ограничилось только Львовом — в Славянске, находящемся под контролем ВСУ, также были замечены поздравительные плакаты в честь дня рождения Бандеры.

В Одессе также провели марш в честь дня рождения Бандеры. В честь дня рождения лидера ОУН пришли 15 человек, пишет телеканал 360

*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.

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Факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) во Львове стало позором Запада. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Страны, оказывающие значительную финансовую поддержку Киеву, предпочитают закрывать глаза на героизацию личностей, сотрудничавших с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Факельное шествие — это позор для западных стран», — заявил Рогов РИА Новости.  Особое внимание Рогов обратил на то, что современные украинские власти открыто демонстрируют поддержку подобным мероприятиям. Примечательно, что празднование не ограничилось только Львовом — в Славянске, находящемся под контролем ВСУ, также были замечены поздравительные плакаты в честь дня рождения Бандеры. В Одессе также провели марш в честь дня рождения Бандеры. В честь дня рождения лидера ОУН пришли 15 человек, пишет телеканал 360.  *Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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