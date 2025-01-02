Факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) во Львове стало позором Запада. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Страны, оказывающие значительную финансовую поддержку Киеву, предпочитают закрывать глаза на героизацию личностей, сотрудничавших с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Факельное шествие — это позор для западных стран», — заявил Рогов РИА Новости.
Особое внимание Рогов обратил на то, что современные украинские власти открыто демонстрируют поддержку подобным мероприятиям. Примечательно, что празднование не ограничилось только Львовом — в Славянске, находящемся под контролем ВСУ, также были замечены поздравительные плакаты в честь дня рождения Бандеры.
В Одессе также провели марш в честь дня рождения Бандеры. В честь дня рождения лидера ОУН пришли 15 человек, пишет телеканал 360.
*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.
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