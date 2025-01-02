02 января 2025

Бастрыкина возмутило нападение на фельдшера в Свердловской области, будет уголовное дело

Дело о нападении на врачей в Североуральске попало под контроль руководства СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин также потребовал отчет от главы свердловского СК
Александр Бастрыкин также потребовал отчет от главы свердловского СК Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против дебошира, который разбил голову фельдшеру в Североуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в telegram-канале «Следкома».

Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Как рассказал URA.RU анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков, группа агрессоров напала на бригаду скорой помощи, отобрав у девушки-фельдшера чемодан и разбив его об ее голову. Полиция задержала всех четырех свердловчан, участвовавших в случившемся. Троих привлекли к административной ответственности, а нападавший на врача помещен под стражу, поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против дебошира, который разбил голову фельдшеру в Североуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в telegram-канале «Следкома». Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Как рассказал URA.RU анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков, группа агрессоров напала на бригаду скорой помощи, отобрав у девушки-фельдшера чемодан и разбив его об ее голову. Полиция задержала всех четырех свердловчан, участвовавших в случившемся. Троих привлекли к административной ответственности, а нападавший на врача помещен под стражу, поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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