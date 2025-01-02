Подозреваемый в подрыве автомобиля у отеля Трампа обучал украинских военных

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla у отеля Трампа в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер был сержантом армии США, который обучал украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
«Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве», — цитируют РИА Новости слова шерифа.
1 батальон десятой группы спецназначения США дислоцирован в Штутгарте, Германия. Там, подразделение занималось обучением украинских военных.
Вечером 1 января в Лас-Вегасе (США) у башни Trump International Hotel, принадлежащей избранному президенту Штатов Дональду Трампу взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек погиб, а еще семь человек пострадали. Что известно о деталях происшествия — в материале URA.RU.
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