Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался у башни Трампа: улики и детали происшествия

Вечером 1 января в Лас-Вегасе (США) у башни Trump International Hotel, принадлежащей избранному президенту Штатов Дональду Трампу взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек погиб, а еще семь человек пострадали. Внутри электромобиля сотрудники полиции обнаружили канистры с горючим и пиротехнические изделия. Что известно о деталях происшествия — в материале URA.RU.
Что произошло
В Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, принадлежащего Дональду Трампу, произошло возгорание электромобиля Tesla Cybertruck. По словам очевидцев, был слышен взрыв, передает Mirror. С места событий опубликованы видео, на которых виден столб дыма, возвышающийся над 64-этажным зданием. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
Погибшие
В результате происшествия погиб один человек, который находился в автомобиле. Еще семь человек получили травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник местной полиции Кевин Макмэхилл.
Улики
Макмэхилл заявил, что в Tesla Cybertruck сотрудники полиции обнаружили канистры с горючим и пиротехнику. По его словам, конструктивные особенности Cybertruck способствовали снижению разрушительных последствий взрыва, так как ударная волна направилась вверх, поэтому стеклянные двери отеля остались целы.
Шериф добавил, что автомобиль был арендован в штате Колорадо и его перемещение удалось отследить через зарядные станции Tesla. Пикап прибыл в Лас-Вегас примерно в 07:30 по местному времени.
По информации Макмахилла, пока нет улик, свидетельствующих о связи взрыва Cybertruck с деятельностью террористической организации ИГ (ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России и США). В то же время, специальный агент ФБР Джереми Шварц уточнил, что происшествие классифицировано как теракт лишь временно. Расследование для определения обстоятельств происшествия продолжается.
Реакция Маска
Предприниматель Илон Маск, занимающий должность генерального директора компании Tesla, сообщил, что взрыв произошел из-за мощного фейерверка или бомбы. Он считает, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны, поскольку оба транспортных средства были взяты в аренду через сервис Turo. Предприниматель сообщил, что не видел ничего похожего с автомобилями Cybertruck и заявил о намерении провести тщательное расследование.
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