Жители Перми делятся в соцсетях фотографиями из своих дворов. На них запечатлены переполненные контейнерные площадки. Горожане пишут, что серьезная проблема вывоза мусора появилась после смены подрядчика с 1 января 2025 года.
«Мусорный кризис в Мотовилихе. Район утопает в отходах. С января поменялся подрядчик по вывозу ТКО. В результате мусор не вывозят с 30 декабря», — сообщает «Рифей ТВ» со ссылкой на местных жителей.
По словам пермяков, контейнерные площадки и мусоропроводы переполнены, вывоз мусора не осуществляется три-четыре дня. Диспетчерская служба компании не может предоставить четкие ответы о сроках решения проблемы. К возмущенным жителям Мотовилихинского района присоединились и жители Свердловского района.
«Захлебнулись мусором дворы в ЖК „Солнечный город“. Третий день нет вывоза. Свердловский район, угол улица 1-ая Красноармейская и улица Газеты Звезда тоже не вывозят», — пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Пермяки требуют оперативного решения проблемы и улучшения качества работы компании, отвечающую за вывоз ТКО с контейнерных площадок у многоквартирных домов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Пермского края установили федеральные нормативы платы за мусор. С ноября в Прикамье применены утвержденные на федеральном уровне нормативы накопления ТКО. Для жителей МКД норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 118,05 рубля, для жителей частных домов 138,51 рубля с человека.
А с июля 2025 года в Пермском крае тарифы на вывоз мусора для жителей вырастут на 57%. Месячная плата для жителей МКД составит 186,39 рубля с человека, а для жителей ИЖС — 218,69 рубля с человека. Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края ссылается на то, что повышение цен связано с инвестиционными программами в отрасли сортировки и хранения мусора. В Березниках хотят построить новые участки на местном полигоне, а в Верещагино уже готова новая линия сортировки отходов.
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