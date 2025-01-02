02 января 2025
01 января 2025

Житель ХМАО предлагает обменять недвижимость в Сургуте на коллекцию марок

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин продает два альбома советских марок за семь миллионов рублей
Сургутянин продает два альбома советских марок за семь миллионов рублей Фото:

Житель ХМАО выставил на продажу коллекцию марок времен СССР за семь миллионов рублей. В качестве альтернативной оплаты он предлагает обмен на недвижимость в Сургуте.

«Две книги марок. Преимущественно автомобили, самолёты, корабли. Обмен на недвижимость в Сургуте», — написано в объявлении на Avito.

Какая конкретно недвижимость интересует продавца — не указано. Объявление появилось на торговой площадке 26 декабря. За это время его посмотрели более 300 раз.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей.

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Житель ХМАО выставил на продажу коллекцию марок времен СССР за семь миллионов рублей. В качестве альтернативной оплаты он предлагает обмен на недвижимость в Сургуте. «Две книги марок. Преимущественно автомобили, самолёты, корабли. Обмен на недвижимость в Сургуте», — написано в объявлении на Avito. Какая конкретно недвижимость интересует продавца — не указано. Объявление появилось на торговой площадке 26 декабря. За это время его посмотрели более 300 раз. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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