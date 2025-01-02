Житель ХМАО предлагает обменять недвижимость в Сургуте на коллекцию марок

Житель ХМАО выставил на продажу коллекцию марок времен СССР за семь миллионов рублей. В качестве альтернативной оплаты он предлагает обмен на недвижимость в Сургуте.
«Две книги марок. Преимущественно автомобили, самолёты, корабли. Обмен на недвижимость в Сургуте», — написано в объявлении на Avito.
Какая конкретно недвижимость интересует продавца — не указано. Объявление появилось на торговой площадке 26 декабря. За это время его посмотрели более 300 раз.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей.
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