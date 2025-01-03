Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за украинских дронов

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«Яндекс.Карты» обязали прятать объекты, по которым могут ударить киевские дроны
«Яндекс.Карты» обязали прятать объекты, по которым могут ударить киевские дроны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский суд принял решение, обязав компанию «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый случай в России, когда суд выносит подобное решение.

«Российский суд впервые обязал „Яндекс“ закрыть доступ к картам и фотографиям НПЗ из-за атакующих его украинских БПЛА — решение», — передает агентство ТАСС. Информация появилась в судебных документах.

Ранее URA.RU писало о требовании московского суда к «Яндексу» доплатить более миллиарда рублей налогов. Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры IT-компании в Москве.

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Российский суд принял решение, обязав компанию «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый случай в России, когда суд выносит подобное решение. «Российский суд впервые обязал „Яндекс“ закрыть доступ к картам и фотографиям НПЗ из-за атакующих его украинских БПЛА — решение», — передает агентство ТАСС. Информация появилась в судебных документах. Ранее URA.RU писало о требовании московского суда к «Яндексу» доплатить более миллиарда рублей налогов. Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры IT-компании в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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