Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за украинских дронов

Российский суд принял решение, обязав компанию «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый случай в России, когда суд выносит подобное решение.
«Российский суд впервые обязал „Яндекс“ закрыть доступ к картам и фотографиям НПЗ из-за атакующих его украинских БПЛА — решение», — передает агентство ТАСС. Информация появилась в судебных документах.
Ранее URA.RU писало о требовании московского суда к «Яндексу» доплатить более миллиарда рублей налогов. Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры IT-компании в Москве.
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