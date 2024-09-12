Суд потребовал от «Яндекса» доплатить более миллиарда рублей налога

Арбитражный суд Москвы постановил, что «Яндекс» должен уплатить дополнительные налоги на сумму 1,67 миллиарда рублей. Сообщается, что компания неправомерно уменьшила налог на прибыль, что было отражено в уточненной налоговой декларации за 2021 год.
«Арбитражный суд Москвы счел необоснованным уменьшение „Яндексом“ налога на прибыль на 1,67 млрд руб… Налогоплательщик руководствовался нормой, которая позволяет включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств», — передают «Ведомости». Однако ФНС не согласилась с такой трактовкой, указывая на необходимость учета действительного экономического смысла операции.
Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве. Суд поддержал позицию ФНС, считая, что затраты на снос старого здания должны были быть включены в стоимость нового офиса, а не списаны как расходы. Представитель «Яндекса» выразил намерение обжаловать это решение.
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