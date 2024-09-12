12 сентября 2024

Суд потребовал от «Яндекса» доплатить более миллиарда рублей налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, яндекс
Представитель «Яндекса» выразил намерение обжаловать это решение Фото:

Арбитражный суд Москвы постановил, что «Яндекс» должен уплатить дополнительные налоги на сумму 1,67 миллиарда рублей. Сообщается, что компания неправомерно уменьшила налог на прибыль, что было отражено в уточненной налоговой декларации за 2021 год.

«Арбитражный суд Москвы счел необоснованным уменьшение „Яндексом“ налога на прибыль на 1,67 млрд руб… Налогоплательщик руководствовался нормой, которая позволяет включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств», — передают «Ведомости». Однако ФНС не согласилась с такой трактовкой, указывая на необходимость учета действительного экономического смысла операции.

Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве. Суд поддержал позицию ФНС, считая, что затраты на снос старого здания должны были быть включены в стоимость нового офиса, а не списаны как расходы. Представитель «Яндекса» выразил намерение обжаловать это решение.

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Арбитражный суд Москвы постановил, что «Яндекс» должен уплатить дополнительные налоги на сумму 1,67 миллиарда рублей. Сообщается, что компания неправомерно уменьшила налог на прибыль, что было отражено в уточненной налоговой декларации за 2021 год. «Арбитражный суд Москвы счел необоснованным уменьшение „Яндексом“ налога на прибыль на 1,67 млрд руб… Налогоплательщик руководствовался нормой, которая позволяет включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств», — передают «Ведомости». Однако ФНС не согласилась с такой трактовкой, указывая на необходимость учета действительного экономического смысла операции. Спор возник в связи со строительством новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве. Суд поддержал позицию ФНС, считая, что затраты на снос старого здания должны были быть включены в стоимость нового офиса, а не списаны как расходы. Представитель «Яндекса» выразил намерение обжаловать это решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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