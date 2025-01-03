В Корее проходит митинг в поддержку президента

В Южной Корее в поддержку президента Юн Сок Еля, который ранее был отправлен в отставку, проходит митинг. На нем собрались 1,2 тысячи человек. При этом правоохранители воспользовались ордером на арест Сок Еля, сообщило агентство Yonhap.
«Митинг начался около 07:00 по местному времени (01:00 мск). По состоянию на 09:30 (03:30 мск) в нем участвовали около 1,2 тыс. человек», — говорится в материале. Отмечается, что также на митинге находятся 2,7 тысячи сотрудников полиции.
Сотрудники антикоррупционного управления прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля для выполнения ордера на арест, выданного 31 декабря после того, как южнокорейский глава не явился на допрос по обвинению в мятеже. Законодательство страны допускает возбуждение уголовного дела против действующего президента по обвинению в мятеже и государственной измене. 14 декабря парламент объявил импичмент президенту, его полномочия остаются приостановленными до вердикта Конституционного суда.
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