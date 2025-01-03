Четыре БПЛА уничтожено ночью над Ростовской областью

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Ростовскую область пытались атаковать четыре БПЛА ВСУ
Ростовскую область пытались атаковать четыре БПЛА ВСУ Фото:

В ночь на 3 января средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале со ссылкой на оперативные службы. Он отметил, что во время атаки никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

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В ночь на 3 января средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале со ссылкой на оперативные службы. Он отметил, что во время атаки никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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