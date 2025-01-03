Четыре БПЛА уничтожено ночью над Ростовской областью

Ростовскую область пытались атаковать четыре БПЛА ВСУ
В ночь на 3 января средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале со ссылкой на оперативные службы. Он отметил, что во время атаки никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
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