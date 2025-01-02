Стал известен ТОП-3 самых тревожных тем 2024 года для жителей ХМАО

Самой волнующей проблемой для жителей ХМАО стали мигранты. Она занимает первое место в рейтинге тревожных тем 2024 года для югорчан. На второй и третьей строчках идут мошенничество и рост цен, соответственно. Такие данные приводит исследовательское агентство «Крос».
«„Национальный индекс тревожностей россиян. Крос“. Ханты-Мансийский автономный округ. Первое место: мигранты. Второе место: финансовое и телефонное мошенничество. Третье место: рост цен», — написано в исследовании.
Тревожности югорчан выявлены на основе анализа СМИ и социальных медиа. Каждой из тем присвоен индекс тревожности. Так для проблемы мигрантов в ХМАО индекс равен 57,42, для мошенничества — 51,18, а для роста цен — 51,07.
Ранее URA.RU. писало, что врачи нижневартовской психоневрологической больницы будут лечить пациентов от стресса с помощью пенно-солодковых ванн. Такая процедура пользуется популярностью в санаториях Минеральных Вод.
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