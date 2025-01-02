Три пермяка стали миллионерами после покупки лотерейных билетов

Трое жителей Прикамья выиграли по одному миллиону рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами.
«Совокупная сумма выигрышей жителей Пермского края в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 49 148 227 рублей. При этом три человека стали обладателями 1 млн рублей. Всего в регионе было приобретено 214 434 билета, оказавшихся выигрышными», — говорится в пресс-релизе компании «Столото», которая является организатором лотереи.
В этом году был разыгран главный приз в размере 1 млрд рублей. Билет был приобретен на сайте «Столото» с номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Также в первый день 2025 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году более 30 жителей Пермского края стали лотерейными миллионерами. Их суммарный выигрыш составил 1,076 млрд рублей. Среди счастливчиков оказались работники оборонных предприятий, многодетные семьи, пенсионеры.
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