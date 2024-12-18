Полагались на удачу и математику: сколько денег пермяки выиграли в лотереи в 2024 году. Видео

Пермяки в 2024 году побили рекорд по количеству выигрышей в лотереи

18 декабря 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

За год пермяки выиграли более 1 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В 2024 году более 30 жителей Пермского края стали лотерейными миллионерами. Их суммарный выигрыш составил 1,076 млрд рублей. Это на 27,56% больше, чем в 2023 году. Среди счастливчиков оказались работники оборонных предприятий, многодетные семьи, пенсионеры. О самых крупных выигрышах и необычных историях — в материале URA.RU. Сорвал куш после Нового года Самый большой выигрыш в Прикамье стал и самым первым в 2024 году. Житель региона, который не пожелал раскрывать свои персональные данные, стал обладателем 36,2 млн рублей 16 января. Удачу лотерейному миллионеру принес билет, который был куплен за 50 рублей в мобильном приложении. Многократный победитель лотерей Инженеру из Перми в 2024 году повезло не один раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Второй по величине выигрыш в 2024 году пермяк получил в марте. За этот месяц Роман стал победителем лотереи не один раз. Сначала мужчина получил 895 тысяч рублей. В следующем тираже Роман выиграл 31 млн рублей, а после этого еще 787,5 тысячи рублей. Пресс-службе «Столото» пермяк рассказал, что победить ему помогло физико-математическое образование и хорошее настроение. «Прежде, чем участвовать в розыгрышах, я пару лет изучал архивы тиражей этой лотереи и выстраивал свою тактику. И еще важный момент: участвую в тиражах, только с хорошим настроением», — рассказал Роман. Пермяк по профессии инженер. На выигрыш планировал открыть свою стоматологическую клинику, а часть денег вложить в недвижимость. Самый таинственный миллионер Замыкает топ-3 пермяков с самыми крупными выигрышами в 2024 году горожанин, пожелавший остаться неизвестным. В феврале он стал обладателем 17,2 млн рублей. При этом ни стоимость лотерейного билета, ни какая-либо другая информация о счастливчике неизвестна. Повезло ему в лотерее «Рапидо». Выигрыш — второй день рождения Казанцева планировала купить на выигрыш квартиру пресс-служба «Столото» В 2024 году жители Прикамья выигрывали разные суммы. Многие не захотели делиться своими историями успеха, но некоторые все же рассказали. Так, пенсионерка из Чайковского Галина Казанцева стала обладательницей 9,7 млн рублей в тираже, разыгранном 26 апреля. Этот день она теперь считает вторым днем рождения. «Иногда я анализировала архивы тиражей, иногда отмечала любимые номера или выбирала числа наугад. Говорят, если правильно сформулировать желание и записать его в тетрадь, то все сбудется. Год назад я загадала выиграть в лотерею суперприз, и это произошло», — рассказала пермячка пресс-службе «Столото». Про Казанцеву известно, что женщина любит проводить время на даче, выращивать овощи и фрукты. До выхода на пенсию работала контролером в автобусе. На выигрыш планировала купить себе квартиру. «Не верила, что можно выиграть» Семья Носковых хотела купить на выигрыш недвижимость и автомобиль пресс-служба «Столото» Еще одной историей победы поделились Денис и Алена Носковы. Они получили 9,2 млн рублей в тираже, который разыграли 9 мая. Алена не верила в успех, а Денис, наоборот, купил сразу два билета и отметил в них одинаковые числа. Один принес семье 6 тысяч рублей, а второй — 9,2 млн рублей. «Я был на работе, когда узнал о победе. От избытка эмоций аж дыхание перехватило», — рассказал Денис пресс-службе «Столото». Выигрыш семья решила потратить на погашение кредитов, покупку автомобиля и квартиры для детей. Пара воспитывает дочь и двоих сыновей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году более 30 жителей Пермского края стали лотерейными миллионерами. Их суммарный выигрыш составил 1,076 млрд рублей. Это на 27,56% больше, чем в 2023 году. Среди счастливчиков оказались работники оборонных предприятий, многодетные семьи, пенсионеры. О самых крупных выигрышах и необычных историях — в материале URA.RU. Самый большой выигрыш в Прикамье стал и самым первым в 2024 году. Житель региона, который не пожелал раскрывать свои персональные данные, стал обладателем 36,2 млн рублей 16 января. Удачу лотерейному миллионеру принес билет, который был куплен за 50 рублей в мобильном приложении. Второй по величине выигрыш в 2024 году пермяк получил в марте. За этот месяц Роман стал победителем лотереи не один раз. Сначала мужчина получил 895 тысяч рублей. В следующем тираже Роман выиграл 31 млн рублей, а после этого еще 787,5 тысячи рублей. Пресс-службе «Столото» пермяк рассказал, что победить ему помогло физико-математическое образование и хорошее настроение. «Прежде, чем участвовать в розыгрышах, я пару лет изучал архивы тиражей этой лотереи и выстраивал свою тактику. И еще важный момент: участвую в тиражах, только с хорошим настроением», — рассказал Роман. Пермяк по профессии инженер. На выигрыш планировал открыть свою стоматологическую клинику, а часть денег вложить в недвижимость. Замыкает топ-3 пермяков с самыми крупными выигрышами в 2024 году горожанин, пожелавший остаться неизвестным. В феврале он стал обладателем 17,2 млн рублей. При этом ни стоимость лотерейного билета, ни какая-либо другая информация о счастливчике неизвестна. Повезло ему в лотерее «Рапидо». В 2024 году жители Прикамья выигрывали разные суммы. Многие не захотели делиться своими историями успеха, но некоторые все же рассказали. Так, пенсионерка из Чайковского Галина Казанцева стала обладательницей 9,7 млн рублей в тираже, разыгранном 26 апреля. Этот день она теперь считает вторым днем рождения. «Иногда я анализировала архивы тиражей, иногда отмечала любимые номера или выбирала числа наугад. Говорят, если правильно сформулировать желание и записать его в тетрадь, то все сбудется. Год назад я загадала выиграть в лотерею суперприз, и это произошло», — рассказала пермячка пресс-службе «Столото». Про Казанцеву известно, что женщина любит проводить время на даче, выращивать овощи и фрукты. До выхода на пенсию работала контролером в автобусе. На выигрыш планировала купить себе квартиру. Еще одной историей победы поделились Денис и Алена Носковы. Они получили 9,2 млн рублей в тираже, который разыграли 9 мая. Алена не верила в успех, а Денис, наоборот, купил сразу два билета и отметил в них одинаковые числа. Один принес семье 6 тысяч рублей, а второй — 9,2 млн рублей. «Я был на работе, когда узнал о победе. От избытка эмоций аж дыхание перехватило», — рассказал Денис пресс-службе «Столото». Выигрыш семья решила потратить на погашение кредитов, покупку автомобиля и квартиры для детей. Пара воспитывает дочь и двоих сыновей.