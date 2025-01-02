02 января 2025

В Тюменской области появился еще один лотерейный миллионер

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области стало на одного лотерейного миллионера больше
В Тюменской области стало на одного лотерейного миллионера больше Фото:

Житель Тюменской области выиграл миллион рублей по итогам лотереи «Мечталлион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

«В первый день нового, 2025 года житель Тюменской области стал миллионером, выиграв 1 миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В лотерейном тираже №119 разыгрывался миллиард. Больше всего повезло жителю ХМАО — он выиграл 147 миллионов рублей.

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Житель Тюменской области выиграл миллион рублей по итогам лотереи «Мечталлион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». «В первый день нового, 2025 года житель Тюменской области стал миллионером, выиграв 1 миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В лотерейном тираже №119 разыгрывался миллиард. Больше всего повезло жителю ХМАО — он выиграл 147 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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