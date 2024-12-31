31 декабря 2024

Организаторы лотереи ищут победителя новогоднего розыгрыша из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель лотереи должен дать согласие на публикацию своих личных данных организаторам розыгрыша
Победитель лотереи должен дать согласие на публикацию своих личных данных организаторам розыгрыша Фото:

Победителя новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» из ХМАО, выигравшего 147 миллионов рублей, разыскивают организаторы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», проводившей праздничный тираж.

«С человеком нужно связаться, провести интервью. Все детали о победителе — в будущих публикациях», — заявили организаторы розыгрыша в ответ на вопрос о личности победителя из Югры.

В «Национальной лотерее» также подчеркнули, что для публикации личных данных победителя нужно его согласие. Некоторые призеры предпочитают не раскрывать информацию о выигрыше. «Не все хотят афишировать свои данные», — сообщили организаторы.

Победитель из ХМАО приобрел счастливый билет лотереи в отделении Почты России. Суперприз составил 147 042 097 рублей. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.

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Победителя новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» из ХМАО, выигравшего 147 миллионов рублей, разыскивают организаторы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», проводившей праздничный тираж. «С человеком нужно связаться, провести интервью. Все детали о победителе — в будущих публикациях», — заявили организаторы розыгрыша в ответ на вопрос о личности победителя из Югры. В «Национальной лотерее» также подчеркнули, что для публикации личных данных победителя нужно его согласие. Некоторые призеры предпочитают не раскрывать информацию о выигрыше. «Не все хотят афишировать свои данные», — сообщили организаторы. Победитель из ХМАО приобрел счастливый билет лотереи в отделении Почты России. Суперприз составил 147 042 097 рублей. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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