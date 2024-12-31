Организаторы лотереи ищут победителя новогоднего розыгрыша из ХМАО

Победителя новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» из ХМАО, выигравшего 147 миллионов рублей, разыскивают организаторы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», проводившей праздничный тираж.
«С человеком нужно связаться, провести интервью. Все детали о победителе — в будущих публикациях», — заявили организаторы розыгрыша в ответ на вопрос о личности победителя из Югры.
В «Национальной лотерее» также подчеркнули, что для публикации личных данных победителя нужно его согласие. Некоторые призеры предпочитают не раскрывать информацию о выигрыше. «Не все хотят афишировать свои данные», — сообщили организаторы.
Победитель из ХМАО приобрел счастливый билет лотереи в отделении Почты России. Суперприз составил 147 042 097 рублей. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.
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