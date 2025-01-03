Деда Мороза, расстрелявшего мужчину из ружья, задержали в Чувашии

В городе Канаш Чувашской Республики задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного предпринимателя. По информации Следственного управления СКР по Чувашии, преступление было совершено в одном из магазинов города. Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя, предположительно, из-за долга.
«В Канаше задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... около 16 часов 20 минут 2 января 2025 года в магазин зашел мужчина в костюме Деда Мороза и произвел выстрел из огнестрельного оружия в хозяина магазина», — написали в telegram-канале СК Чувашии.
Предприниматель скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый после совершения преступления скрылся, но был задержан следующим утром. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
По предварительной версии следствия, причиной убийства стал денежный долг убитого перед подозреваемым. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств, включая проведение различных судебных экспертиз и допрос свидетелей. Следователи планируют ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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