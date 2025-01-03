Наступление ВС РФ на фронте СВО на Украине происходит благодаря превосходству войск, провалам командования ВСУ и отсутствие координации в армии. Об этом сообщили неназванные украинские эксперты.
«Украинские эксперты связывают неуклонное наступление российской армии на Донбассе в 2024 году не только с ее превосходством. Они также видят неудачи руководства, тактические ошибки и отсутствие координации в украинской армии», — пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на украинских экспертов.
Там также привели слова журналиста Юрия Бутусова, который раскритиковал создание новых бригад ВСУ. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского, главу Минобороны Украины Рустэма Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в недостаточной организации, а также подчеркнул, что украинские военные массово дезертируют из своих бригад. По его словам, не имеет смысла формировать новые бригады, когда прежние испытывают острую нехватку.
Ранее стало известно, что в 2024 году ВС РФ освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Украинская армия, при этом, потеряла более полумиллиона бойцов.
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