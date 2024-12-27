Как проходила спецоперация на Украине в 2024 году: главные заявления Белоусова и Минобороны РФ

За 2024 год Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров. Им удалось зачистить от украинских сил большую часть Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Только за этот год украинская армия лишилась более 560 тысяч своих солдат. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании ведомства. Как проходила спецоперация на Украине в 2024 году — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили почти 4,5 тысяч квадратных километров
По словам Белоусова, в этом году российские войска освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров на разных участках фронта. Сейчас под контролем ВСУ остается треть территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", — заявил он. По его словам, в среднем продвижение ВС РФ достигло 30 квадратных километров в сутки.
Около одного миллиона солдат потеряли ВСУ за 2024 год
Потери ВСУ за 2024 год превысили 560 тысяч убитыми и ранеными. Всего с начала спецоперации армия Украина лишилась около одного миллиона своих солдат. Более 40 тысяч военнослужащих ВСУ потеряли с момента вторжения в Курскую область.
"Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за всё время СВО", — заявил Белоусов.
ВС РФ уничтожили 58 тысяч единиц украинской техники
Также за этот год российская армия уничтожила 58 тысяч единиц вооружения противника, включая 18 тысяч техники иностранного производства. Только за этот год средства ПВО сбили 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 снарядов HIMARS и более 27 тысяч БПЛА.
Более 1200 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны РФ
Совместно с регионами продолжается работа по комплектованию Вооруженных Сил, набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. По словам Белоусова, в среднем ежесуточно заключают контракт более тысячи двухсот человек.
Ежедневно используется более 3,5 тысяч беспилотников
Самым значимым прорывом за этот год стало массовое применение беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время ежедневно ВС РФ используют более 3,5 тысяч беспилотников для огневого поражения, разведки и радиоэлектронной борьбы.
В несколько раз увеличились поставки новой техники
В текущем году по сравнению с 2022 годом в семь раз увеличено поступление новых и модернизированных танков. В три раза выросло количество новых боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
"Беспилотных летательных аппаратов поставлено в двадцать три раза больше. Артиллерийских боеприпасов – в двадцать два", — заявил Белоусов.
Более 400 случаев применения ВСУ химоружия зафиксировано за время СВО
За время спецоперации было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств, таких как хлорацетофенон и хлорпикрин. Об этом ранее сообщил погибший министр обороны генерал Игорь Кириллов. В частности, он отметил, что подобный случай был установлен в августе этого года в Судже (Курская область). В июне в Авдеевке (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ. Помимо прочего, в этом году на Украину было поставлено почти 500 тонн триэтаноламина — соединения, которое используется для создания боевого отравляющего вещества или другими словами «грязной бомбы».
ВСУ вторглись в Курскую область
Украинская армия 6 августа вторглась на территорию Курской области. С того момента Украина потеряла свыше 44 570 своих военнослужащих и 259 танков. Президент РФ Владимир Путин назвал подобный шаг ВСУ «преступлением против мирного населения» и заявил, что все преступники будут наказаны.
"Здесь, конечно, святая обязанность Вооружённых Сил – выбросить противника с нашей территории. Задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб – найти и покарать преступников", — заявил Путин на заседании.
ВС РФ впервые применили новейший ракетный комплекс «Орешник»
В конце ноября этого года российская армия впервые применила в бою новейший ракетный комплекс «Орешник». Тогда они ударили по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ западным оружием по территории РФ. Путин назвал разработку ракеты «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли.
Задачи Минобороны РФ на следующий год
Белоусов выделил несколько основных целей на 2025 год. Среди них:
- победа в спецоперации;
- модернизация Вооруженных Сил;
- развитие военного образования;
- создание нового рода войск — «войска беспилотных систем»;
- расширение позиций России на мировых рынках вооружения;
- масштабирование производства ракетного комплекса «Орешник»и другие.
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