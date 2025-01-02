В Тюмени спасатели достали погибшую из ее машины после ДТП

В Тюмени произошло смертельное ДТП: погибла женщина, пять человек ранены (архивное фото)
В Тюменском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня вечером на повороте в п. Молодежный в Тюменском районе. Сотрудники МЧС провели работы по отключению аккумуляторных батарей и деблокировки тела погибшей женщины», — сообщает ведомство.
В аварии пострадали пять человек. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU писало, что на тюменской «трассе смерти» в аварии погибли двое.
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