Посетителей бассейна в Оренбурге шарахнуло током

Следственный комитет России по Оренбургской области начал проверку после сообщений о том, что посетителей одного из бассейнов в фитнес-центре Оренбурга ударило током. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.
«Организована процессуальная проверка по информации в СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в одном из фитнес-центров Оренбурга», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале СК.
Согласно данным следствия, в средствах массовой информации распространена информация о случаях, когда в джакузи и бассейне фитнес-центра люди получали удары электрическим током. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
На текущий момент органы следствия осуществляют все необходимые действия для выяснения деталей происшествия. Были проведены опросы руководства и сотрудников фитнес-центра, а также изъята необходимая документация. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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