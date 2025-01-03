Посетителей бассейна в Оренбурге шарахнуло током

СК проверяет фитнес-центр в Оренбурге после удара током посетителей бассейна
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители одного из фитнес-центров получили удар электрическим током в бассейне
Посетители одного из фитнес-центров получили удар электрическим током в бассейне Фото:

Следственный комитет России по Оренбургской области начал проверку после сообщений о том, что посетителей одного из бассейнов в фитнес-центре Оренбурга ударило током. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

«Организована процессуальная проверка по информации в СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в одном из фитнес-центров Оренбурга», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале СК. 

Согласно данным следствия, в средствах массовой информации распространена информация о случаях, когда в джакузи и бассейне фитнес-центра люди получали удары электрическим током. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

На текущий момент органы следствия осуществляют все необходимые действия для выяснения деталей происшествия. Были проведены опросы руководства и сотрудников фитнес-центра, а также изъята необходимая документация. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Следственный комитет России по Оренбургской области начал проверку после сообщений о том, что посетителей одного из бассейнов в фитнес-центре Оренбурга ударило током. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. «Организована процессуальная проверка по информации в СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в одном из фитнес-центров Оренбурга», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале СК.  Согласно данным следствия, в средствах массовой информации распространена информация о случаях, когда в джакузи и бассейне фитнес-центра люди получали удары электрическим током. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На текущий момент органы следствия осуществляют все необходимые действия для выяснения деталей происшествия. Были проведены опросы руководства и сотрудников фитнес-центра, а также изъята необходимая документация. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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