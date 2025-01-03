Глава МИД ФРГ Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

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Бербок находится с необъявленным визитом в Дамаске (архивное фото)
Бербок находится с необъявленным визитом в Дамаске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте немецкого МИД.

«России пора покинуть свои военные базы в Сирии», — говорится в заявлении Анналены Бербок на официальном сайде МИД Германии. По ее словам, так РФ проявит уважение к суверенитету страны. Она отметила, что немецкое министерство уже разработало принципы для восстановления суверенитета арабской республики совместно с ООН.

В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране. Ее президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в арабской республике. Также в российских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах в провинциях Латакия и Тартус.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте немецкого МИД. «России пора покинуть свои военные базы в Сирии», — говорится в заявлении Анналены Бербок на официальном сайде МИД Германии. По ее словам, так РФ проявит уважение к суверенитету страны. Она отметила, что немецкое министерство уже разработало принципы для восстановления суверенитета арабской республики совместно с ООН. В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране. Ее президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в арабской республике. Также в российских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах в провинциях Латакия и Тартус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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