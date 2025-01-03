Глава МИД ФРГ Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте немецкого МИД.
«России пора покинуть свои военные базы в Сирии», — говорится в заявлении Анналены Бербок на официальном сайде МИД Германии. По ее словам, так РФ проявит уважение к суверенитету страны. Она отметила, что немецкое министерство уже разработало принципы для восстановления суверенитета арабской республики совместно с ООН.
В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране. Ее президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в арабской республике. Также в российских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах в провинциях Латакия и Тартус.
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