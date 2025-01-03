Баллистическая ракета системы «Искандер» была запущена по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Ракета с боеголовкой весом 500 килограммов взорвалась и уничтожила более 200 украинских солдат и 42 единицы техники.
«„Искандер-М“ воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 всушников», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортеры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов. Информация о пожаре и последствиях атаки подтверждена видеозаписями российских дронов, круживших над районом для мониторинга ситуации.
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