«Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат и бронетехнику. Видео

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«Искандер» сжег 200 украинских десантников и бронетехнику
«Искандер» сжег 200 украинских десантников и бронетехнику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Баллистическая ракета системы «Искандер» была запущена по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Ракета с боеголовкой весом 500 килограммов взорвалась и уничтожила более 200 украинских солдат и 42 единицы техники.

«„Искандер-М“ воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 всушников», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортеры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов. Информация о пожаре и последствиях атаки подтверждена видеозаписями российских дронов, круживших над районом для мониторинга ситуации.

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Баллистическая ракета системы «Искандер» была запущена по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Ракета с боеголовкой весом 500 килограммов взорвалась и уничтожила более 200 украинских солдат и 42 единицы техники. «„Искандер-М“ воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 всушников», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортеры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов. Информация о пожаре и последствиях атаки подтверждена видеозаписями российских дронов, круживших над районом для мониторинга ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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