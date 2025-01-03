Антидроновый кот сбил лапой украинский беспилотник. Видео

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Во время тренировок оператора ВСУ его дрон сбил антидроновый кот
Во время тренировок оператора ВСУ его дрон сбил антидроновый кот Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кот сбил беспилотник ВСУ, когда его оператор тренировался управлять этим дроном во дворе дома. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — говорится в подписи к видео в telegram-канале «Военный Осведомитель». На кадрах видно, как кот реагирует на пролетающий мимо него дрон, вытягивает лапу и ударом изменяет траекторию полета беспилотника. В результате этого тот врезается в столб и выходит из строя.

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Кот сбил беспилотник ВСУ, когда его оператор тренировался управлять этим дроном во дворе дома. Об этом сообщают telegram-каналы. «Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — говорится в подписи к видео в telegram-канале «Военный Осведомитель». На кадрах видно, как кот реагирует на пролетающий мимо него дрон, вытягивает лапу и ударом изменяет траекторию полета беспилотника. В результате этого тот врезается в столб и выходит из строя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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