В Челябинске проводят уборку в круглосуточном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU

Коммунальные службы Челябинска продолжают уборку снега c дорог и тротуаров. В приоритете подрядчиков стоит задача его вывоза для удобства автомобилистов и пешеходов. Об этом 3 января сообщили в мэрии.

«По поручению главы города Алексея Лошкина в ночную смену на расчистку дорог и тротуаров вышли 217 единиц техники и 198 рабочих», — сообщили в администрации города Челябинска. Задействованы тракторы, самосвалы, малая механизация.

Как сообщало URA.RU ранее, днем 3 января на улицы было выведено 255 единиц техники и 519 рабочих. Утром глава Алексей Лошкин провел совещание с подрядчиками, где поставил задачу вывезти снег и провести профилактику гололеда. Он потребовал оперативно вывозить убранный снег, пока из-за теплой погоды он не превратился в кашу.