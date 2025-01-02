02 января 2025

В Челябинске дорожники в ночную смену продолжают вывозить снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, уборка снега, дорожная техника
В Челябинске проводят уборку в круглосуточном режиме Фото:

Коммунальные службы Челябинска продолжают уборку снега c дорог и тротуаров. В приоритете подрядчиков стоит задача его вывоза для удобства автомобилистов и пешеходов. Об этом 3 января сообщили в мэрии.

«По поручению главы города Алексея Лошкина в ночную смену на расчистку дорог и тротуаров вышли 217 единиц техники и 198 рабочих», — сообщили в администрации города Челябинска. Задействованы тракторы, самосвалы, малая механизация.

Как сообщало URA.RU ранее, днем 3 января на улицы было выведено 255 единиц техники и 519 рабочих. Утром глава Алексей Лошкин провел совещание с подрядчиками, где поставил задачу вывезти снег и провести профилактику гололеда. Он потребовал оперативно вывозить убранный снег, пока из-за теплой погоды он не превратился в кашу.

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Коммунальные службы Челябинска продолжают уборку снега c дорог и тротуаров. В приоритете подрядчиков стоит задача его вывоза для удобства автомобилистов и пешеходов. Об этом 3 января сообщили в мэрии. «По поручению главы города Алексея Лошкина в ночную смену на расчистку дорог и тротуаров вышли 217 единиц техники и 198 рабочих», — сообщили в администрации города Челябинска. Задействованы тракторы, самосвалы, малая механизация. Как сообщало URA.RU ранее, днем 3 января на улицы было выведено 255 единиц техники и 519 рабочих. Утром глава Алексей Лошкин провел совещание с подрядчиками, где поставил задачу вывезти снег и провести профилактику гололеда. Он потребовал оперативно вывозить убранный снег, пока из-за теплой погоды он не превратился в кашу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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