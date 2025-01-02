На улицах Челябинска снег убирают 255 единиц техники и 519 рабочих

В Челябинске дорожники круглосуточно ведут уборку снега и очищение дорог и тротуаров от наледи. Для этого днем 3 января на улицы выведено 255 единиц техники и 519 рабочих, рассказал мэр города Алексей Лошкин.
«Все дорожные службы работают в круглосуточном режиме: ночью в уборке было задействовано порядка 200 единиц техники и 185 рабочих. В дневную смену — 255 единиц техники и 519 рабочих», — сообщил Лошкин в telegram-канале администрации города.
Глава города отметил, что с утра провел совещание с подрядчиками, где поставил задачу вывезти снег и провести профилактику гололеда. Также дорожники очистят тротуары, остановки и лестницы. Лошкин потребовал оперативно вывозить убранный снег, пока из-за теплой погоды он не превратился в кашу.
«Необходимо максимально быстро убирать и вывозить собранный снег, чтобы все это не превратилось в кашу под ногами жителей. Привести все это в порядок — ваша основная задача», — подчеркнул Лошкин.
Согласно прогнозам синоптиков, ближайшие три дня в Челябинске ожидается теплая погода, столбики термометров днем могут подняться до трех градусов выше нуля. С 6 января метеорологи обещают резкое похолодание.
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