03 января 2025

В небе над Екатеринбургом заметили сближение Луны и Венеры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна. Пермь, полумесяц, луна, спутник, звезда, ночь
Это сближение можно было увидеть всего несколько часов (архивное фото) Фото:

В небе над Екатеринбургом запечатлели сближение спутника Земли — Луны и планеты Венера. Фотографии космического явления распространились по соцсетям.

«В Екатеринбурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы начали делиться фотографиями ближе к ночи с 3 на 4 января.

Редкое явление можно было увидеть всего несколько часов. Сближение спутника Земли и планеты также была возможность наблюдать в небе над другими городами и странами.

Ранее в 2025 году свердловчане уже видели другое космическое явление. Северное сияние можно было запечатлеть в небе ночью с 1 на 2 января над Серовым, Североуральском и деревней Чудова.

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В небе над Екатеринбургом запечатлели сближение спутника Земли — Луны и планеты Венера. Фотографии космического явления распространились по соцсетям. «В Екатеринбурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы начали делиться фотографиями ближе к ночи с 3 на 4 января. Редкое явление можно было увидеть всего несколько часов. Сближение спутника Земли и планеты также была возможность наблюдать в небе над другими городами и странами. Ранее в 2025 году свердловчане уже видели другое космическое явление. Северное сияние можно было запечатлеть в небе ночью с 1 на 2 января над Серовым, Североуральском и деревней Чудова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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