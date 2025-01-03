В небе над Екатеринбургом запечатлели сближение спутника Земли — Луны и планеты Венера. Фотографии космического явления распространились по соцсетям.
«В Екатеринбурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы начали делиться фотографиями ближе к ночи с 3 на 4 января.
Редкое явление можно было увидеть всего несколько часов. Сближение спутника Земли и планеты также была возможность наблюдать в небе над другими городами и странами.
Ранее в 2025 году свердловчане уже видели другое космическое явление. Северное сияние можно было запечатлеть в небе ночью с 1 на 2 января над Серовым, Североуральском и деревней Чудова.
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