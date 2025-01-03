В небе над Екатеринбургом заметили сближение Луны и Венеры. Фото

04 января 2025 в 05:05 Размер текста - 17 +

Это сближение можно было увидеть всего несколько часов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В небе над Екатеринбургом запечатлели сближение спутника Земли — Луны и планеты Венера. Фотографии космического явления распространились по соцсетям. «В Екатеринбурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы начали делиться фотографиями ближе к ночи с 3 на 4 января. Редкое явление можно было увидеть всего несколько часов. Сближение спутника Земли и планеты также была возможность наблюдать в небе над другими городами и странами. Ранее в 2025 году свердловчане уже видели другое космическое явление. Северное сияние можно было запечатлеть в небе ночью с 1 на 2 января над Серовым, Североуральском и деревней Чудова. telegram-канал «Екатеринбург с огоньком» Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП» telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Екатеринбургом запечатлели сближение спутника Земли — Луны и планеты Венера. Фотографии космического явления распространились по соцсетям. «В Екатеринбурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы начали делиться фотографиями ближе к ночи с 3 на 4 января. Редкое явление можно было увидеть всего несколько часов. Сближение спутника Земли и планеты также была возможность наблюдать в небе над другими городами и странами. Ранее в 2025 году свердловчане уже видели другое космическое явление. Северное сияние можно было запечатлеть в небе ночью с 1 на 2 января над Серовым, Североуральском и деревней Чудова.