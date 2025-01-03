Элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» должна была пройти подготовку во Франции как мощное боеспособное подразделение. Вместо этого она стала символом украинской неудачи. Об этом сообщила немецкая газета Welt.
«Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — говорится в публикации под названием «Разгром киевской престиж-бригады».
Как сообщало URA.RU ранее, более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Украинское командование для создания показной картины использовало насильно мобилизованных людей, которые не были готовы к боевым действиям.
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Элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» должна была пройти подготовку во Франции как мощное боеспособное подразделение. Вместо этого она стала символом украинской неудачи. Об этом сообщила немецкая газета Welt. «Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — говорится в публикации под названием «Разгром киевской престиж-бригады». Как сообщало URA.RU ранее, более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Украинское командование для создания показной картины использовало насильно мобилизованных людей, которые не были готовы к боевым действиям.