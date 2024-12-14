Более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которая была сформирована и обучена во Франции. Военных оснащали французским оружием и специально готовили для СВО под патронажем президента Эмманюэля Макрона. За подготовку бойцов также ручался глава французского минобороны. Что известно об элитном подразделении ВСУ и что в итоге пошло не так — в материале URA.RU.
Что такое бригада ВСУ «Анна Киевская»
Бригада ВСУ «Анна Киевская» названа в честь французской королевы Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого. Это название, согласно задумке, символизирует глубокие «исторические связи» между Украиной и Францией.
В начале июня текущего года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о значительной поддержке Украины, включая передачу боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца 2024 года. Он заявил о запуске программы обучения украинских пилотов и военнослужащих, в рамках которой предполагается участие 4,5 тысяч украинских солдат.
По информации, предоставленной французским посольством в Киеве «РБК Украина», Франция стала первой страной, которая начала подготовку полноценной украинской бригады на своей территории. В октябре Макрон продемонстрировал кадры подготовки и сообщил, что обучение проходит в регионе Гранд-Эст на северо-востоке Франции, где 2,3 тысячи украинских солдат получают необходимые навыки.
«Анна Киевская» прошла подготовку во Франции
Бригада «Анна Киевская», формируемая для ВСУ, завершила свою подготовку во Франции, сообщал министр обороны Себастьен Лекорню. Подразделение должно было быть полностью оснащено французским вооружением и обмундированием. Подготовка включала использование танков и другой техники, которую бригада будет использовать в боевых условиях.
Внезапная смена руководства 12 декабря
В бригаде ВСУ «Анна Киевская» произошла неожиданная смена руководства, о которой стало известно 12 декабря. Полковник Тарас Максимов был назначен новым командиром, заменив полковника Дмитрия Рюмшина. Официальные причины этой смены не были объявлены.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая по этому поводу отметила, что после прибытия бригады на Украину её быстро разделили между другими подразделениями и отправили на фронт без должного боевого слаживания. Безуглая описала это как типичную ситуацию для новых «бригад-зомби», которые создаются и затем рассредоточиваются без создания сплоченного коллектива.
Массовое дезертирство в «Анне Киевской»
Более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Украинское командование для создания показной картины использовало насильно мобилизованных людей, которые не были готовы к боевым действиям, заявил украинский журналист Юрий Бутусов (внесен в список иноагентов в России).
«Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплоченный коллектив», — говорится в сообщении Бутусова. В результате, после прибытия на фронт более тысячи солдат разбежались по домам.
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