03 января 2025

Shot: в Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения установили в аэропорту
Ограничения установили в аэропорту Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге установлены ограничения. Пассажиры не могут вылететь из воздушной гавани. Об этом сообщили очевидцы.

«Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолета прямо сейчас кружат неподалеку от воздушной гавани», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев.

Уточняется, что пассажиры не могут вылететь из аэропорта уже около часа. Точные обстоятельства устанавливаются, сообщает канал.

Агентство направило запрос информации в аэропорт Пулково. Ответ ожидается.

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге установлены ограничения. Пассажиры не могут вылететь из воздушной гавани. Об этом сообщили очевидцы. «Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолета прямо сейчас кружат неподалеку от воздушной гавани», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев. Уточняется, что пассажиры не могут вылететь из аэропорта уже около часа. Точные обстоятельства устанавливаются, сообщает канал. Агентство направило запрос информации в аэропорт Пулково. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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