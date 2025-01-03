Shot: в Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге установлены ограничения. Пассажиры не могут вылететь из воздушной гавани. Об этом сообщили очевидцы.
«Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолета прямо сейчас кружат неподалеку от воздушной гавани», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев.
Уточняется, что пассажиры не могут вылететь из аэропорта уже около часа. Точные обстоятельства устанавливаются, сообщает канал.
Агентство направило запрос информации в аэропорт Пулково. Ответ ожидается.
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