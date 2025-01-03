Forbes: битва за Покровск станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году

Битва за Покровск в Донецкой области станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году. Взятие города-крепости может являться одной из главных целей России, поскольку прорыв в этой территории может стать решающим в военном конфликте, пишет Forbes.
«Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады. Наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска. Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что может стать первым большим сражением 2025 года», — пишет Forbes.
Ранее стало известно о том, что на Западе обсуждают вероятность скорого краха оборонительных рубежей Украины и отмечают снижение способности украинских ВС противостоять армии РФ. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что одних поставок оборудования для украинской армии недостаточно для стабилизации ситуации.
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