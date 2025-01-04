На трассе Курган-Тюмень произошло смертельное ДТП с тремя погибшими. Фото

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На трассе Курган-Тюмень из-за ДТП с большегрузом погибли трое человек
На трассе Курган-Тюмень из-за ДТП с большегрузом погибли трое человек Фото:

На 171-ом километре трассы Курган-Тюмень столкнулись автомобиль «Хендэ Кворис» и большегруз «Фотон». В результате ДТП погибли трое людей, еще один получил травму. Сейчас на этом участке трассы движение выполняется в реверсивном режиме, сообщает УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На 171-ом километре федеральной автодороги Курган-Тюмень движение ограничено из-за смертельного ДТП, осуществляется в реверсивном режиме… В ДТП погибли три человека из легкового автомобиля, водитель фуры получил травму колена», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель «Хендэ». Предполагается, что он допустил выезд на полосу встречного движения, из-за чего и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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На 171-ом километре трассы Курган-Тюмень столкнулись автомобиль «Хендэ Кворис» и большегруз «Фотон». В результате ДТП погибли трое людей, еще один получил травму. Сейчас на этом участке трассы движение выполняется в реверсивном режиме, сообщает УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На 171-ом километре федеральной автодороги Курган-Тюмень движение ограничено из-за смертельного ДТП, осуществляется в реверсивном режиме… В ДТП погибли три человека из легкового автомобиля, водитель фуры получил травму колена», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель «Хендэ». Предполагается, что он допустил выезд на полосу встречного движения, из-за чего и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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