Самолет «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга экстренно сел в Египте

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден экстренно сесть в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) вскоре после взлета из-за технической неисправности. Инцидент произошел вечером 3 января, когда борт выполнял рейс до Екатеринбурга.
«В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании „Уральские авиалинии“, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России. В 16:55 (17:55 по московскому времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место», — передает РИА Новости сообщение министерства гражданской авиации Египта.
По данным министерства, причиной посадки стала неисправность одного из двигателей. На борту самолета находились 236 пассажиров. Все они были безопасно доставлены в зал международных вылетов аэропорта, после чего начались проверки и необходимые ремонтные работы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием. Ответ ожидается.
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