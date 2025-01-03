03 января 2025

Самолет «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга экстренно сел в Египте

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет отправили на ремонтные работы (архивное фото)
Самолет отправили на ремонтные работы (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден экстренно сесть в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) вскоре после взлета из-за технической неисправности. Инцидент произошел вечером 3 января, когда борт выполнял рейс до Екатеринбурга.

«В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании „Уральские авиалинии“, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России. В 16:55 (17:55 по московскому времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место», — передает РИА Новости сообщение министерства гражданской авиации Египта.

По данным министерства, причиной посадки стала неисправность одного из двигателей. На борту самолета находились 236 пассажиров. Все они были безопасно доставлены в зал международных вылетов аэропорта, после чего начались проверки и необходимые ремонтные работы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден экстренно сесть в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) вскоре после взлета из-за технической неисправности. Инцидент произошел вечером 3 января, когда борт выполнял рейс до Екатеринбурга. «В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании „Уральские авиалинии“, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России. В 16:55 (17:55 по московскому времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место», — передает РИА Новости сообщение министерства гражданской авиации Египта. По данным министерства, причиной посадки стала неисправность одного из двигателей. На борту самолета находились 236 пассажиров. Все они были безопасно доставлены в зал международных вылетов аэропорта, после чего начались проверки и необходимые ремонтные работы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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