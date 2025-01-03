03 января 2025

Экипаж «Уральских авиалиний» посадил самолет с «отказавшим двигателем» в Египте

Самолет «Уральских авиалиний» срочно сел в Египте из-за неисправности двигателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, ra73833
В самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший по маршруту U6-1876 Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сразу после взлета вернулся в аэропорт Египта из-за неисправности двигателя. У судна сработала специальная сигнализация, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем… В наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта», — говорится в telegram-канале авиакомпании.

Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставили все необходимое и разместили в отелях. Для отправки рейса подготовлено резервное судно.

Инцидент произошел вечером 3 января, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Всего на борту самолета Airbus A-321 находилось 236 пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, они прилетят в Екатеринбург в 20:10 4 января.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший по маршруту U6-1876 Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сразу после взлета вернулся в аэропорт Египта из-за неисправности двигателя. У судна сработала специальная сигнализация, сообщает пресс-служба авиакомпании. «Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем… В наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта», — говорится в telegram-канале авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставили все необходимое и разместили в отелях. Для отправки рейса подготовлено резервное судно. Инцидент произошел вечером 3 января, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Всего на борту самолета Airbus A-321 находилось 236 пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, они прилетят в Екатеринбург в 20:10 4 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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