Экипаж «Уральских авиалиний» посадил самолет с «отказавшим двигателем» в Египте

Самолет «Уральских авиалиний» срочно сел в Египте из-за неисправности двигателя

04 января 2025 в 09:21 Размер текста - 17 +

В самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший по маршруту U6-1876 Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сразу после взлета вернулся в аэропорт Египта из-за неисправности двигателя. У судна сработала специальная сигнализация, сообщает пресс-служба авиакомпании. «Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем… В наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта», — говорится в telegram-канале авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставили все необходимое и разместили в отелях. Для отправки рейса подготовлено резервное судно. Инцидент произошел вечером 3 января, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Всего на борту самолета Airbus A-321 находилось 236 пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, они прилетят в Екатеринбург в 20:10 4 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший по маршруту U6-1876 Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сразу после взлета вернулся в аэропорт Египта из-за неисправности двигателя. У судна сработала специальная сигнализация, сообщает пресс-служба авиакомпании. «Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем… В наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта», — говорится в telegram-канале авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставили все необходимое и разместили в отелях. Для отправки рейса подготовлено резервное судно. Инцидент произошел вечером 3 января, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Всего на борту самолета Airbus A-321 находилось 236 пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, они прилетят в Екатеринбург в 20:10 4 января.