Российский истребитель Су-57 превосходит другие самолеты пятого поколения по боевой испытанности. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», — говорится в материале журнала. Там добавили, что самолет продемонстрировал высокую эффективность в различных ролях, включая борьбу с воздушными целями и точечные удары.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который доказал свою боеспособность. Среди стран, обладающих такими самолетами, помимо России, числятся США и Китай. Су-57 предназначен для выполнения множества боевых задач в любых условиях, заключил автор статьи.
В мире увеличивается интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Журнал Military Watch Magazine выделяет пять вероятных стран-покупателей: Алжир, Индию, Вьетнам и Северную Корею, сообщает Pravda.Ru. Известно. что Су-57 демонстрирует высокую эффективность в условиях плотного размещения систем противовоздушной обороны, что подтверждается действиями российских ВВС на Украине, передает «Ридус».
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