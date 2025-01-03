Британский министр обратился к Илону Маску с необычной просьбой

Британский министр здравоохранения Уэс Стритинг обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением сотрудничать в борьбе с педофилией. Стритинг выразил надежду, что владение Маском социальной сетью поможет в решении этой серьезной проблемы не только в Великобритании, но и в других странах.
«Мы готовы работать с Илоном Маском, который может сыграть большую роль благодаря своей соцсети, чтобы помочь нам и другим странам бороться с этой серьезной проблемой. Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — заявил Стритинг. Его слова передает телеканал BBC.
Кроме того, министр прокомментировал недавние высказывания Маска о проблемах с изнасилованиями в Великобритании. По словам министра, комментарии бизнесмена «основаны на неправильной и неверно оцененной информации».
Ранее Маск заявил, что не стоит посещать Великобританию. По его словам, в этой стране «освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях», передает RT.
Согласно информации, опубликованной газетой Telegraph, более тысячи девочек стали жертвами изнасилований, совершенных уличными бандами в английском городе Телфорд. Подобные преступления также были зафиксированы в других населенных пунктах Великобритании. Газета подчеркивает, что никаких мер ответственности в отношении лиц, не сумевших предотвратить эти преступления, включая руководителей полиции и прокуроров, предпринято не было.
Илон Маск указал на проблему с педофилией в социальной сети Х, отметив, что для возбуждения уголовных дел по тяжким преступлениям в стране требуется согласие Королевской прокурорской службы. А в период, когда происходили упомянутые изнасилования, ее возглавлял нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер. Маск выразил мнение, что расследование дела не ведется из-за опасений обвинить Стармера.
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