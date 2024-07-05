В Британии новый премьер-министр: что известно о Киме Стармере

Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании

05 июля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Ким Стармер — лидер лейбористской партии, победившей на выборах в парламент Великобритании Фото: Kin Cheung/AP/TASS новость из сюжета Консерваторы потерпели поражение на парламентских выборах в Британии По итогам выборов в парламент Великобритании премьер-министр страны и лидер партии консерваторов Риши Сунак покидает свой пост. Победу в выборах одержала Лейбористская партия, лидером которой является Ким Стармер. Подробнее о его личности читайте в материале URA.RU. Громкие дела Стармера Лидер лейбористов Ким Стармер вел не одно громкое дело. Среди них тяжбы с консерваторами о закрытии угольных шахт, защита интересов активистом, выступавших против ресторанов быстрого питания McDonald’s, а также защита британского солдата Саймона Маккея, которого обвиняли в убийстве на КПП в Северной Ирландии. Защита британцев Стармер защищал британцев, примкнувших к ваххабитам для борьбы с силами коалиции, когда Великобритания при Тони Блэре в 2003 году поддержала вторжение США в Ирак. Он также помогал международному проекту противодействия смертной казни. Карьера адвоката В 2002 году Ким Стармер стал королевским адвокатом. С 2008 по 2013 год он занимал должность главы Королевской прокурорской службы. В 2014 году был посвящен в рыцари. Британский парламент Когда Стармеру было 52 года, в 2015 год, его впервые избрали в британский парламент от избирательного округа Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона. На выборах лейбористы проиграли, а Стармера стали рассматривать как претендента на смену уходящему лидеру партии Эду Милибэнду. Однако политик, сославшись на отсутствие опыта, отказался. Теневой кабинет В сентябре 2015 года Стармер был введен в состав теневого кабинета и занял там пост замглавы МВД, а после министра по делам Брекзит. Он выступал за проведение нового референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. После провала партии на выборах 2019 года политик сменил Джереми Корбина и сбалансировал разные точки зрения в партии. Лейбористская партия победила на парламентских выборах в Великобритании, заняв 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака уступила им, получив лишь 131 мандат. Выборы, прошедшие 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам выборов в парламент Великобритании премьер-министр страны и лидер партии консерваторов Риши Сунак покидает свой пост. Победу в выборах одержала Лейбористская партия, лидером которой является Ким Стармер. Подробнее о его личности читайте в материале URA.RU. Лидер лейбористов Ким Стармер вел не одно громкое дело. Среди них тяжбы с консерваторами о закрытии угольных шахт, защита интересов активистом, выступавших против ресторанов быстрого питания McDonald’s, а также защита британского солдата Саймона Маккея, которого обвиняли в убийстве на КПП в Северной Ирландии. Стармер защищал британцев, примкнувших к ваххабитам для борьбы с силами коалиции, когда Великобритания при Тони Блэре в 2003 году поддержала вторжение США в Ирак. Он также помогал международному проекту противодействия смертной казни. В 2002 году Ким Стармер стал королевским адвокатом. С 2008 по 2013 год он занимал должность главы Королевской прокурорской службы. В 2014 году был посвящен в рыцари. Когда Стармеру было 52 года, в 2015 год, его впервые избрали в британский парламент от избирательного округа Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона. На выборах лейбористы проиграли, а Стармера стали рассматривать как претендента на смену уходящему лидеру партии Эду Милибэнду. Однако политик, сославшись на отсутствие опыта, отказался. В сентябре 2015 года Стармер был введен в состав теневого кабинета и занял там пост замглавы МВД, а после министра по делам Брекзит. Он выступал за проведение нового референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. После провала партии на выборах 2019 года политик сменил Джереми Корбина и сбалансировал разные точки зрения в партии. Лейбористская партия победила на парламентских выборах в Великобритании, заняв 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака уступила им, получив лишь 131 мандат. Выборы, прошедшие 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании.