Введен план «Ковер» из-за угрозы БПЛА: самолету из Перми не разрешили посадку в Питере

Самолет, следующий из Перми, направили в зону ожидания аэропорта Санкт-Петербурга. В аэропорту северной столицы РФ второй раз за сутки ввели ограничения из-за угрозы БПЛА.
«Аэропорт Санкт-Петербурга ввел план „Ковер“. Сейчас шесть самолетов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Среди них — рейс из Перми. Предварительно, ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА», — пишет telegram-канал Shot.
Рейс из Питера в Пермь прибыл с опозданием на пять часов. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, борт должен был вылететь в 04:35, но фактически это произошло в 09:06. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы Финского залива сбили украинский дрон.
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