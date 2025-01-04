Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов объяснил, как оплачивается больничный в новогодние праздники. Если больничный лист оформлен с 1 января 2025 года, учитываются доходы за 2024 и 2023 годы, а если в конце 2024 года — за 2023 и 2022 годы.
«Если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчёт пойдут 2023 и 2022 года», — передает слова Виноградова RT. Он подчеркнул, что среднедневной заработок не должен быть меньше дневного заработка при минимальной оплате труда за месяц.
Он добавил, что для получения выплаты работник должен оформить больничный лист в поликлинике. Выплата производится за все дни, указанные в листе, и зависит от средней заработной платы, стажа и количества дней болезни.
При стаже менее пяти лет пособие составляет 60% заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже более восьми — 100%. Среднедневной заработок рассчитывается на основе доходов за два года до начала болезни. Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд России, заключил Виноградов.
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