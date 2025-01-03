Продюсер пермского писателя Алексея Иванова выпустит вторую книгу

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова — Юлия Зайцева заявила, что сейчас работает над своей второй книгой. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в Telegram, подводя итоги года.
«Я начала писать вторую книгу „Активный образ мысли“», — написала Юлия Зайцева в своем telegram-канале. Другие подробности пока держатся в секрете.
Первая книга продюсера «Корпорацию не нагнешь» была выпущена в прошлом году. По словам Зайцевой, за первые три месяца после выхода от поклонников поступило рекордное количество отзывов в соцсетях и личных сообщениях — порядка 250. И только три из них были скептическими.
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