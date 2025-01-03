03 января 2025
02 января 2025

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова выпустит вторую книгу

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь писателя стала основным мотивом первой книги Юлии Зайцевой
Жизнь писателя стала основным мотивом первой книги Юлии Зайцевой Фото:

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова — Юлия Зайцева заявила, что сейчас работает над своей второй книгой. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в Telegram, подводя итоги года.

«Я начала писать вторую книгу „Активный образ мысли“», — написала Юлия Зайцева в своем telegram-канале. Другие подробности пока держатся в секрете.

Первая книга продюсера «Корпорацию не нагнешь» была выпущена в прошлом году. По словам Зайцевой, за первые три месяца после выхода от поклонников поступило рекордное количество отзывов в соцсетях и личных сообщениях — порядка 250. И только три из них были скептическими.

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Продюсер пермского писателя Алексея Иванова — Юлия Зайцева заявила, что сейчас работает над своей второй книгой. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в Telegram, подводя итоги года. «Я начала писать вторую книгу „Активный образ мысли“», — написала Юлия Зайцева в своем telegram-канале. Другие подробности пока держатся в секрете. Первая книга продюсера «Корпорацию не нагнешь» была выпущена в прошлом году. По словам Зайцевой, за первые три месяца после выхода от поклонников поступило рекордное количество отзывов в соцсетях и личных сообщениях — порядка 250. И только три из них были скептическими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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