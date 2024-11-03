03 ноября 2024

Пермячка Юлия Зайцева представит свою книгу о писателе Иванове

Продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева презентует в Перми книгу о жизни писателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь известного пермского Алексея Иванова стала сюжетом книги его продюсера
Жизнь известного пермского Алексея Иванова стала сюжетом книги его продюсера Фото:

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, в ноябре презентует в Перми свою новую книгу «Корпорацию не нагнешь». Этот своеобразный рассказ о теневой стороне профессиональной жизни Алексей Иванова, в том числе и о его пермских конфликтах. Об этом сообщила Юлия Зайцева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«„Корпорацию“ буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой. Короче, строю планы — подключайтесь», — отметила Зайцева.

Сама Зайцева свою книгу называет документальным триллером, герои которого не только реальны, но и известны. В нем она рассказывает о взлетах и падениях Иванова, о его конфликтах с другими писателями, о попытках присвоить бренд «Сердце пармы» и о том, как продюсер помогает писателю справляться с этим.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что писатель Алексей Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.

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Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, в ноябре презентует в Перми свою новую книгу «Корпорацию не нагнешь». Этот своеобразный рассказ о теневой стороне профессиональной жизни Алексей Иванова, в том числе и о его пермских конфликтах. Об этом сообщила Юлия Зайцева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «„Корпорацию“ буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой. Короче, строю планы — подключайтесь», — отметила Зайцева. Сама Зайцева свою книгу называет документальным триллером, герои которого не только реальны, но и известны. В нем она рассказывает о взлетах и падениях Иванова, о его конфликтах с другими писателями, о попытках присвоить бренд «Сердце пармы» и о том, как продюсер помогает писателю справляться с этим. Ранее URA.RU рассказывало о том, что писатель Алексей Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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