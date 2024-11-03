Пермячка Юлия Зайцева представит свою книгу о писателе Иванове

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, в ноябре презентует в Перми свою новую книгу «Корпорацию не нагнешь». Этот своеобразный рассказ о теневой стороне профессиональной жизни Алексей Иванова, в том числе и о его пермских конфликтах. Об этом сообщила Юлия Зайцева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«„Корпорацию“ буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой. Короче, строю планы — подключайтесь», — отметила Зайцева.
Сама Зайцева свою книгу называет документальным триллером, герои которого не только реальны, но и известны. В нем она рассказывает о взлетах и падениях Иванова, о его конфликтах с другими писателями, о попытках присвоить бренд «Сердце пармы» и о том, как продюсер помогает писателю справляться с этим.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что писатель Алексей Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.
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