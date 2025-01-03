Мэр Челябинска поручил вывести на расчистку города всю технику

Глава Челябинска Алексей Лошкин дал поручение привлечь к уборке городских улиц всю имеющуюся в арсенале дорожников коммунальную технику. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Вся техника, имеющаяся в распоряжении районных администраций, должна в полном объеме выйти на расчистку города. Такое поручение дал сегодня утром глава Челябинска Алексей Лошкин», — прокомментировали в пресс-службе.
Сегодня в ходе уборки города задействованы 251 единица специализированной техники и 529 работников. Основная задача — борьба с обледенением и удаление снега. В преддверии Рождественских праздников акцент сделан на очистке подходов к церковным зданиям, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта во всех районах города.
Как URA.RU писало ранее, дорожные службы Челябинска работают в круглосуточном режиме. В пятницу, 3 января, улицы убирали более 250 единиц техники и 519 рабочих.
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