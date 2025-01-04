Что отмечают 5 января: приметы и традиции на Федулов день

Вот уже сотни лет в России 5 января отмечают Федулов день. И пока в православных храмах вспоминают о критских мучениках в народе перебирают запасы, ухаживают за животными и определяют погоду по обстановке за окном. URA.RU рассказывает о традициях и приметах на Федулов день.
Традиции на Федулов день
В народе на Федулов день было принято проявлять внимание и заботу к домашним животным. Каждый хозяин обязательно проверял своих питомцев, давал им побольше корма и чистил стойла и хлев.
Пока мужчины занимались скотом, женщины готовили печенье в форме животных. Чтобы изгнать злых духов и понравиться добрым, 5 января хозяйки выпекали угощение в форме коров, овец и птиц. Отдельно готовилась постная лепешка, которую затем относили в хлев и скармливали животным.
Что можно делать на Федулов день
Первым делом, на Федулов день, стоит приласкать домашних животных. Можно угостить собак и кошек чем-нибудь вкусным, поиграть с ними, а также постирать их лежанки и помыть миски.
Также 5 января было принято перебирать запасы: проверять, сколько осталось зерна и овощей, выкидывать испорченную пищу. Так что на Федулов день стоит прибраться в холодильнике и навести порядок на кухне.
Что нельзя делать на Федулов день
Так как на праздник принято следить за своими запасами, 5 января строго запрещалось вести себя расточительно: выкидывать лишнее, тратить слишком много денег и покупать ненужные вещи. Поэтому на Федулов день ко всем расходам нужно подходить ответственно, и тщательно обдумывать каждую крупную покупку.
Приметы на Федулов день
По обстановке за окном на Федулов день в народе определяли, какую погоду ждать в ближайшее время. В народе существовала поговорка: «Пришел Федул — ветер подул», так как ветреная погода намекала на обильный урожай. Также существовали и другие приметы:
- ясным морозным утром за окном светит солнце — значит ближайшее время стоит ждать похолодания;
- мелкий снег указывает на то, что ближайшую неделю сильных перепадов температуры не предвидится;
- сильный ветер, наоборот, указывает на скорые изменения в погоде.
Кто такой святой Федул
Святой Федул жил в III веке на острове Крит. Однажды его и еще девятерых христиан схватили стражники и привели к императору Декии, который прославился особо жестокими гонениями на верующих.
Христиан пытали в течение десяти дней, убеждая отречься от веры. Однако благодаря молитвам, им удалось перенести все мучения, продолжая славить Христа. После этого всех их обезглавили.
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