Губернатор Ленобласти заявил о рекордном числе уничтоженных БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти за сутки сбито четыре беспилотника ВСУ, это рекорд
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В Ленобласти за сутки сбили четыре БПЛА ВСУ
В Ленобласти за сутки сбили четыре БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области за ночь и утро 4 января сбито четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), что стало рекордом по количеству уничтоженных дронов в регионе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата», — сообщил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, ликвидированы вражеские аппараты были, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия. 

В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Один из вражеских аппаратов был замечен и над территорией Ленинградской области. Вследствие чего в аэропорту Пулково были введены ограничения.

После в Ленинградской области сбили еще один БПЛА ВСУ. Его ликвидировали в районе Лужской губы.

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В Ленинградской области за ночь и утро 4 января сбито четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), что стало рекордом по количеству уничтоженных дронов в регионе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата», — сообщил Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, ликвидированы вражеские аппараты были, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия.  В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Один из вражеских аппаратов был замечен и над территорией Ленинградской области. Вследствие чего в аэропорту Пулково были введены ограничения. После в Ленинградской области сбили еще один БПЛА ВСУ. Его ликвидировали в районе Лужской губы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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