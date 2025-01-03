Десятки полицейских и чекисты по тревоге съехались на Эльмаш

В Екатеринбурге вечером 3 января силовики нагрянули в многоэтажку по улице Замятина (микрорайон Эльмаш), рассказал URA.RU источник в экстренных службах. Поводом, по его словам, стало сообщение о минировании.
«У ФСБ появилась информация, что в одном из подъездов бомба. Жильцов эвакуировали. На месте было человек 20-30 от полиции и еще несколько чекистов», — уточнил собеседник.
Информации, были ли изъяты при обследовании помещений взрывные устройства и проводились ли задержания, пока нет. Спустя два часа люди смогли вернуться в свои квартиры.
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