03 января 2025

Десятки полицейских и чекисты по тревоге съехались на Эльмаш

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Силовики съехались к многоэтажке на улице Рябинина (архивное фото)
Силовики съехались к многоэтажке на улице Рябинина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 января силовики нагрянули в многоэтажку по улице Замятина (микрорайон Эльмаш), рассказал URA.RU источник в экстренных службах. Поводом, по его словам, стало сообщение о минировании.

«У ФСБ появилась информация, что в одном из подъездов бомба. Жильцов эвакуировали. На месте было человек 20-30 от полиции и еще несколько чекистов», — уточнил собеседник.

Информации, были ли изъяты при обследовании помещений взрывные устройства и проводились ли задержания, пока нет. Спустя два часа люди смогли вернуться в свои квартиры.

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В Екатеринбурге вечером 3 января силовики нагрянули в многоэтажку по улице Замятина (микрорайон Эльмаш), рассказал URA.RU источник в экстренных службах. Поводом, по его словам, стало сообщение о минировании. «У ФСБ появилась информация, что в одном из подъездов бомба. Жильцов эвакуировали. На месте было человек 20-30 от полиции и еще несколько чекистов», — уточнил собеседник. Информации, были ли изъяты при обследовании помещений взрывные устройства и проводились ли задержания, пока нет. Спустя два часа люди смогли вернуться в свои квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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