Боец РФ объяснил, почему не стал смотреть видео своей схватки на ножах против военного ВСУ

Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев, который одержал победу над солдатом ВСУ в схватке на ножах, поделился своим мнением о случившемся. Он заявил, что не смотрел видео боя в соцсетях, так как не хочет вновь вспоминать о произошедшем.
«С одной стороны, совесть, не знаю, как сказать. Просто очень трудно еще раз туда вернуться, смотреть, вспоминать это», — передает слова Григорьева RT. Он объяснил, что ролик показали ему родственники во время его отпуска после ранения.
Схватка произошла осенью 2024 года в ДНР и была запечатлена на камеру украинского военного, который, получив тяжелое ранение, попросил Григорьева позволить ему умереть самостоятельно. Григорьев служит в 39-й бригаде ВС РФ и носит позывной Тута.
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