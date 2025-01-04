Боец РФ объяснил, почему не стал смотреть видео своей схватки на ножах против военного ВСУ

Боец ВС РФ Григорьев: не смотрю видео боя, чтобы не вспоминать о произошедшем
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Григорьев заявил, что не хочет вспоминать схватку на ножах с бойцом ВСУ
Григорьев заявил, что не хочет вспоминать схватку на ножах с бойцом ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев, который одержал победу над солдатом ВСУ в схватке на ножах, поделился своим мнением о случившемся. Он заявил, что не смотрел видео боя в соцсетях, так как не хочет вновь вспоминать о произошедшем.

«С одной стороны, совесть, не знаю, как сказать. Просто очень трудно еще раз туда вернуться, смотреть, вспоминать это», — передает слова Григорьева RT. Он объяснил, что ролик показали ему родственники во время его отпуска после ранения.

Схватка произошла осенью 2024 года в ДНР и была запечатлена на камеру украинского военного, который, получив тяжелое ранение, попросил Григорьева позволить ему умереть самостоятельно. Григорьев служит в 39-й бригаде ВС РФ и носит позывной Тута.

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Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев, который одержал победу над солдатом ВСУ в схватке на ножах, поделился своим мнением о случившемся. Он заявил, что не смотрел видео боя в соцсетях, так как не хочет вновь вспоминать о произошедшем. «С одной стороны, совесть, не знаю, как сказать. Просто очень трудно еще раз туда вернуться, смотреть, вспоминать это», — передает слова Григорьева RT. Он объяснил, что ролик показали ему родственники во время его отпуска после ранения. Схватка произошла осенью 2024 года в ДНР и была запечатлена на камеру украинского военного, который, получив тяжелое ранение, попросил Григорьева позволить ему умереть самостоятельно. Григорьев служит в 39-й бригаде ВС РФ и носит позывной Тута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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