Украина атаковала Ленобласть рекордным числом БПЛА: что известно к этому часу

Дрозденко: в Ленобласти за сутки сбито четыре дрона ВСУ, что стало рекордом
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Пострадавших в результате атаки БПЛА в Ленобласти на зафиксировано
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Ленобласти на зафиксировано Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области были успешно сбиты четыре дрона ВСУ, что стало рекордным показателем для этого региона. Глава области Александр Дрозденко отметил, что благодаря оперативной и эффективной работе средств противовоздушной обороны удалось избежать ущерба и пострадавших. Подробнее — в материале URA.RU.

Сколько беспилотников уничтожено в Ленобласти

Александр Дрозденко сообщил, что за одну ночь были сбиты четыре беспилотника, что является рекордом для региона. По его информации, дроны были уничтожены с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия.

Ограничения в аэропорту Пулково

На фоне атак в Ленинградской области петербургский аэропорт Пулково приостанавливал работу, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Ограничения были введены с 07:45 по московскому времени и продолжались более часа. В результате этого на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов, а десятки рейсов задержали. Представители Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 10:15.

Есть ли разрушения и пострадавшие

По словам губернатора Ленобласти, несмотря на проведенные атаки, регион остался без разрушений и пострадавших. Александр Дрозденко сообщил, что угроза нейтрализована и ситуация в регионе стабилизировалась.

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В Ленинградской области были успешно сбиты четыре дрона ВСУ, что стало рекордным показателем для этого региона. Глава области Александр Дрозденко отметил, что благодаря оперативной и эффективной работе средств противовоздушной обороны удалось избежать ущерба и пострадавших. Подробнее — в материале URA.RU. Сколько беспилотников уничтожено в Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что за одну ночь были сбиты четыре беспилотника, что является рекордом для региона. По его информации, дроны были уничтожены с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия. Ограничения в аэропорту Пулково На фоне атак в Ленинградской области петербургский аэропорт Пулково приостанавливал работу, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Ограничения были введены с 07:45 по московскому времени и продолжались более часа. В результате этого на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов, а десятки рейсов задержали. Представители Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 10:15. Есть ли разрушения и пострадавшие По словам губернатора Ленобласти, несмотря на проведенные атаки, регион остался без разрушений и пострадавших. Александр Дрозденко сообщил, что угроза нейтрализована и ситуация в регионе стабилизировалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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