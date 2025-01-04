Украина атаковала Ленобласть рекордным числом БПЛА: что известно к этому часу

В Ленинградской области были успешно сбиты четыре дрона ВСУ, что стало рекордным показателем для этого региона. Глава области Александр Дрозденко отметил, что благодаря оперативной и эффективной работе средств противовоздушной обороны удалось избежать ущерба и пострадавших. Подробнее — в материале URA.RU.
Сколько беспилотников уничтожено в Ленобласти
Александр Дрозденко сообщил, что за одну ночь были сбиты четыре беспилотника, что является рекордом для региона. По его информации, дроны были уничтожены с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия.
Ограничения в аэропорту Пулково
На фоне атак в Ленинградской области петербургский аэропорт Пулково приостанавливал работу, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Ограничения были введены с 07:45 по московскому времени и продолжались более часа. В результате этого на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов, а десятки рейсов задержали. Представители Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 10:15.
Есть ли разрушения и пострадавшие
По словам губернатора Ленобласти, несмотря на проведенные атаки, регион остался без разрушений и пострадавших. Александр Дрозденко сообщил, что угроза нейтрализована и ситуация в регионе стабилизировалась.
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