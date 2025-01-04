Безудержные колядки и гадания: что ни в коем случае нельзя делать на святки

7 января православные в России начнут праздновать святки
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На святки девушки часто гадают, чтобы узнать имя суженого
На святки девушки часто гадают, чтобы узнать имя суженого Фото:

Январь — это не только Новый год и Рождество, но и светлый, радостный период святок. URA.RU рассказывает, каких традиций в эти дни придерживаются православные и чего ни в коем случае нельзя делать на святки верующим.

Что такое святки

Святками называют период от Рождества Христова до Крещенского сочельника, то есть дня накануне праздника Крещения Господня. В 2025 году святки выпадают на промежуток с 7 по 17 января.

Святки — значит, святые дни. В это время верующие радуются двум важнейшим праздникам и прославляют Христа. Существует множество православных и народных святочных традиций, но не все из них одобрены церковью.

Православные святочные традиции

Между Рождеством Христовым и праздником Крещения Господня принято ходить в гости к друзьям и родным, уделять время близким. В воскресных школах и на приходах в эти дни ставят спектакли на рождественскую тематику, проводят концерты духовной музыки.

Колядование — еще одна христианская традиция. Но не любое посещение соседей с песнями и плясками имеет отношение к православию. Верующие исполняют песни о Христе и вере в него и часто носят с собой изображение Вифлеемской звезды. Колядующие воспринимают происходящее как возможность прославить Господа и порадовать близких, а зрители и слушатели — как возможность проявить щедрость и вместе порадоваться рождению и крещению Христа.

Что нельзя делать на святки

В период святок не устанавливают никаких постов — отменяют даже еженедельные, приходящиеся на среду и пятницу. Есть можно все, но в разумных пределах, без обжорства и злоупотребления алкоголем. В святые дни не проводят венчания, поскольку они, хоть и являются радостными, но не подразумевают безудержного веселья, которое часто бывает на свадьбах.

Колядки, во время которых люди переодеваются в костюмы с рогами, хвостами, гипертрофированными зубами и прочими пугающими атрибутами, церковь не одобряет. Колядование со светскими песнями и чрезмерно разудалыми танцами тоже с точки зрения православия выглядит неуместно.

Неприемлемо для православных людей и такое популярное святочное развлечение как гадания. Эта традиция жива до сих пор. Например, девушки в эти дни стараются узнать, кто будет их супругом.

Для этого капают свечным воском в воду и пытаются разглядеть силуэт или первую букву имени суженого. Еще один способ связан с сожжением небольших листочков бумаги, на каждом из которых написано имя потенциального мужа. Если бумага сгорала полностью, это считали хорошей приметой и обещанием будущего совместного счастья с обладателем имени.

Существовали и другие методы, помогающие узнать свою судьбу. Но ни один из них не следует использовать тем, кто считает себя православным человеком. Истинно верующие полагаются на волю Господа и не стараются заглянуть в будущее при помощи языческих обрядов.

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Январь — это не только Новый год и Рождество, но и светлый, радостный период святок. URA.RU рассказывает, каких традиций в эти дни придерживаются православные и чего ни в коем случае нельзя делать на святки верующим. Что такое святки Святками называют период от Рождества Христова до Крещенского сочельника, то есть дня накануне праздника Крещения Господня. В 2025 году святки выпадают на промежуток с 7 по 17 января. Святки — значит, святые дни. В это время верующие радуются двум важнейшим праздникам и прославляют Христа. Существует множество православных и народных святочных традиций, но не все из них одобрены церковью. Православные святочные традиции Между Рождеством Христовым и праздником Крещения Господня принято ходить в гости к друзьям и родным, уделять время близким. В воскресных школах и на приходах в эти дни ставят спектакли на рождественскую тематику, проводят концерты духовной музыки. Колядование — еще одна христианская традиция. Но не любое посещение соседей с песнями и плясками имеет отношение к православию. Верующие исполняют песни о Христе и вере в него и часто носят с собой изображение Вифлеемской звезды. Колядующие воспринимают происходящее как возможность прославить Господа и порадовать близких, а зрители и слушатели — как возможность проявить щедрость и вместе порадоваться рождению и крещению Христа. Что нельзя делать на святки В период святок не устанавливают никаких постов — отменяют даже еженедельные, приходящиеся на среду и пятницу. Есть можно все, но в разумных пределах, без обжорства и злоупотребления алкоголем. В святые дни не проводят венчания, поскольку они, хоть и являются радостными, но не подразумевают безудержного веселья, которое часто бывает на свадьбах. Колядки, во время которых люди переодеваются в костюмы с рогами, хвостами, гипертрофированными зубами и прочими пугающими атрибутами, церковь не одобряет. Колядование со светскими песнями и чрезмерно разудалыми танцами тоже с точки зрения православия выглядит неуместно. Неприемлемо для православных людей и такое популярное святочное развлечение как гадания. Эта традиция жива до сих пор. Например, девушки в эти дни стараются узнать, кто будет их супругом. Для этого капают свечным воском в воду и пытаются разглядеть силуэт или первую букву имени суженого. Еще один способ связан с сожжением небольших листочков бумаги, на каждом из которых написано имя потенциального мужа. Если бумага сгорала полностью, это считали хорошей приметой и обещанием будущего совместного счастья с обладателем имени. Существовали и другие методы, помогающие узнать свою судьбу. Но ни один из них не следует использовать тем, кто считает себя православным человеком. Истинно верующие полагаются на волю Господа и не стараются заглянуть в будущее при помощи языческих обрядов.
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