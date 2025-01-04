Госсекретарь США Энтони Блинкен дал интервью журналистами New York Times в котором признался, что Вашингтон незаметно отправлял вооружение Киеву за полгода до начала российской спецоперации на Украине. В числе такой поддержки, например, выступали зенитные комплексы Stinger и противотанковые Javelin.
«Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... [СВО] начиная с сентября 2021 год и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться — такие вещи, как Stinger, Javelin», — заявил Блинкен в разговоре с журналистами. Он также признался, что долгое время в США не могли понять, какую именно технику следует поставлять Украине, так как не понимали, смогут ли ВСУ грамотно ее использовать. Также Блинкен заявил, что именно Вашингтон убедил до 50 европейских стран присоединиться к украинской поддержке.
Далее он порассуждал на тему окончания конфликта. Блинкен предположил, что Киев не сможет вернуть себе территории, которые были освобождены российской стороной с 2022 года. Также он заявил, что один из способов завершить конфликт — позволить Украине вступить в НАТО. И этот момент обсуждается до сих пор. Госсекретарь также понадеялся, что США останутся для Украины важным сторонником «Потому что, опять же, речь идет не только об Украине. Речь никогда не шла только об Украине», — подчеркнул Энтони Блинкен.
Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объяснил, что ее было необходимо начать ради защиты мирного населения Донбасса. В конце 2024 года Блинкен также анонсировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. До этого он говорил, что украинский народ сам должен решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет. Аналитики предполагают, что 2025 год станет крайним в конфликте, передает «Национальная служба новостей». В 2025 году Путин может завершить конфликт на Украине, передает 360.RU, ссылаясь на Bild
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