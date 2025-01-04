Пасынок няни принца Уильяма погиб при теракте в Новом Орлеане

Эдвард Петтифер, пасынок женщины, которая ранее занималась воспитанием принцев Уильяма и Гарри, погиб в результате террористической атаки в Новом Орлеане. Об этом сообщают британские СМИ.
«31-летний Петтифер был пасынком бывшей королевской няни Тигги Легг-Бурк, которая опекала принцев Уильяма и Гарри в период с 1993 года по 1999 год», — передает ТАСС слова The Daily Mail. Отмечается, позже король Великобритании Карл III связался с семьей Петтифер и выразил соболезнования.
Ранее стало известно, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек. 1 января неизвестный на пикапе въехал в толпу людей, а потом открыл стрельбу. Об этом писал RT.
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