Пасынок няни принца Уильяма погиб при теракте в Новом Орлеане

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Общее число погибших при терракте составило 15 человек
Общее число погибших при терракте составило 15 человек Фото:

Эдвард Петтифер, пасынок женщины, которая ранее занималась воспитанием принцев Уильяма и Гарри, погиб в результате террористической атаки в Новом Орлеане. Об этом сообщают британские СМИ.

«31-летний Петтифер был пасынком бывшей королевской няни Тигги Легг-Бурк, которая опекала принцев Уильяма и Гарри в период с 1993 года по 1999 год», — передает ТАСС слова The Daily Mail. Отмечается, позже король Великобритании Карл III связался с семьей Петтифер и выразил соболезнования.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек. 1 января неизвестный на пикапе въехал в толпу людей, а потом открыл стрельбу. Об этом писал RT.

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Эдвард Петтифер, пасынок женщины, которая ранее занималась воспитанием принцев Уильяма и Гарри, погиб в результате террористической атаки в Новом Орлеане. Об этом сообщают британские СМИ. «31-летний Петтифер был пасынком бывшей королевской няни Тигги Легг-Бурк, которая опекала принцев Уильяма и Гарри в период с 1993 года по 1999 год», — передает ТАСС слова The Daily Mail. Отмечается, позже король Великобритании Карл III связался с семьей Петтифер и выразил соболезнования. Ранее стало известно, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек. 1 января неизвестный на пикапе въехал в толпу людей, а потом открыл стрельбу. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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