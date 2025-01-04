В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в беременную девушку

В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в живот своей беременной девушке, а затем попытался совершить суицид. Инцидент случился в квартире по улице Теплый Стан 4 января.
«По предварительным данным, 27-летний Михаил поссорился со своей девушкой, 20-летней Дарьей, после чего выстрелил ей в живот. Затем он попытался совершить суицид», — передает telegram-канал Baza.
На месте происшествия работают экстренные службы. Все пострадавшие были госпитализированы. Согласно информации от источников, Михаил находится в состоянии клинической смерти. Что касается беременной Дарьи и ее будущего ребенка, их состояние в настоящее время уточняется. По предварительным данным, ребенок не пострадал.
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