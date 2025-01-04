В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в беременную девушку

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Беременная девушка, пострадавшая в результате стрельбы, доставлена в больницу
Беременная девушка, пострадавшая в результате стрельбы, доставлена в больницу Фото:

В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в живот своей беременной девушке, а затем попытался совершить суицид. Инцидент случился в квартире по улице Теплый Стан 4 января.

«По предварительным данным, 27-летний Михаил поссорился со своей девушкой, 20-летней Дарьей, после чего выстрелил ей в живот. Затем он попытался совершить суицид», — передает telegram-канал Baza.

На месте происшествия работают экстренные службы. Все пострадавшие были госпитализированы. Согласно информации от источников, Михаил находится в состоянии клинической смерти. Что касается беременной Дарьи и ее будущего ребенка, их состояние в настоящее время уточняется. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

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В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в живот своей беременной девушке, а затем попытался совершить суицид. Инцидент случился в квартире по улице Теплый Стан 4 января. «По предварительным данным, 27-летний Михаил поссорился со своей девушкой, 20-летней Дарьей, после чего выстрелил ей в живот. Затем он попытался совершить суицид», — передает telegram-канал Baza. На месте происшествия работают экстренные службы. Все пострадавшие были госпитализированы. Согласно информации от источников, Михаил находится в состоянии клинической смерти. Что касается беременной Дарьи и ее будущего ребенка, их состояние в настоящее время уточняется. По предварительным данным, ребенок не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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